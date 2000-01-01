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Квентин Тарантино заявил о своем последнем фильме | Фото:07.07 02:18   MIGnews.com

Квентин Тарантино заявил о своем последнем фильме

Всемирно известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино заявил, что не отказался от идеи снять только 10 фильмов и завершить свою карьеру.

Об этом в субботу, 6 июля пишет Cinema Blend.

Звезда киноиндустрии отметил, что думает о завершении карьеры после выхода фильма "Однажды… в Голливуде", который мир увидит уже в августе этого года.

Тарантино также заявил, что, если новый фильм станет успешным, он не будет работать над следующей картиной. "Может быть, я остановлюсь в этот час! Может быть, уйду, пока я на пике", - сказал он в интервью GQ Australia.

"Я вижу себя пишущим книги и начинающим театралом, поэтому я останусь креативным. Я просто думаю, что отдал все в кино, что у меня было. Сейчас можно остановиться, пока я на вершине", - добавил кинорежиссер.

Объявление Квентина Тарантино вызвало настоящий шок у его поклонников.

Стоит отметить, что "Однажды в Голливуде" станет девятым проектом Тарантино - технически десятым, потому что "Убить Билла" состоит из двух частей.

Напомним, в прошлом году Тарантино связал себя узами брака с израильской певицей Даниэлей Пик.


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