Квентин Тарантино заявил о своем последнем фильме

Звезда киноиндустрии отметил, что думает о завершении карьеры после выхода фильма "Однажды… в Голливуде", который мир увидит уже в августе этого года.
Тарантино также заявил, что, если новый фильм станет успешным, он не будет работать над следующей картиной. "Может быть, я остановлюсь в этот час! Может быть, уйду, пока я на пике", - сказал он в интервью GQ Australia.
"Я вижу себя пишущим книги и начинающим театралом, поэтому я останусь креативным. Я просто думаю, что отдал все в кино, что у меня было. Сейчас можно остановиться, пока я на вершине", - добавил кинорежиссер.
Объявление Квентина Тарантино вызвало настоящий шок у его поклонников.
Стоит отметить, что "Однажды в Голливуде" станет девятым проектом Тарантино - технически десятым, потому что "Убить Билла" состоит из двух частей.
Напомним, в прошлом году Тарантино связал себя узами брака с израильской певицей Даниэлей Пик.