06.07 14:43 MIGnews.com
Руины Вавилона в Ираке стали частью наследия ЮНЕСКО
Ирак в пятницу приветствовал решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО внести исторический город Вавилон в Список всемирного наследия в ходе голосования, проведенного в столице Азербайджана, спустя годы после того, как Багдад начал кампанию за включение этого древнего города в список организации.
Об этом в субботу, 6 июля пишет
The Times of Israel
.
Город на реке Евфрат находится примерно в 85 километрах к югу от Багдада и когда-то был главной туристической достопримечательностью, прежде чем Ирак пережил одну войну за другой в последние 40 лет.
4300-летний Вавилон - сейчас это в основном археологические руины и два музея - это место, где династии поднимались и пали со времен самых первых дней оседлой человеческой цивилизации.
Царь Хаммурапи написал свой знаменитый свод законов в Вавилоне, а Навуходоносор послал свою огромную армию из города в Иерусалим, чтобы подавить восстание и вернуть евреев в рабство.
Как известно, Вавилон - один из городов древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Он был крупнейшим городом древней истории человечества.
В заявлении ЮНЕСКО говорится, что "руины, внешние и внутренние городские стены, ворота, дворцы и храмы Вавилона являются уникальным свидетельством одной из самых влиятельных империй древнего мира".
Территория руин составляет 10 квадратных километров. Источники отмечают, что лишь на 15% ее были проведены археологические раскопки.
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