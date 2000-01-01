07.07 01:19 MIGnews.com
Власти Туниса запретили женщинам скрывать свое лицо
Власти Туниса ввели запрет на посещение учреждений, относящихся к сфере государственного управления, в традиционной женской мусульманской одежде - никабе.
Об этом в субботу, 6 июля сообщает "Би-би-си"
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Как заявил премьер-министр Туниса Юсеф Шахед, данное решение было принято "по соображениям безопасности".
Глава правительства подписал указ "запрещающий доступ к государственным администрациям и учреждениям любому человеку с закрытым лицом ... по соображениям безопасности".
Издание отмечает, что при посещении госучреждений, женщины могут надевать лишь хиджаб - головной убор, оставляющий лицо открытым.
Данная мера происходит на фоне усиления безопасности после теракта 27 июня в Тунисе, вследствие которого два человека погибли и семь получили ранения.
Напомним, что запрет никаба, женского платка, закрывающего все лицо, кроме глаз, уже действует во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире.
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