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Власти Туниса запретили женщинам скрывать свое лицо | Фото:07.07 01:19   MIGnews.com

Власти Туниса запретили женщинам скрывать свое лицо

Власти Туниса ввели запрет на посещение учреждений, относящихся к сфере государственного управления, в традиционной женской мусульманской одежде - никабе.

Об этом в субботу, 6 июля сообщает "Би-би-си".

Как заявил премьер-министр Туниса Юсеф Шахед, данное решение было принято "по соображениям безопасности".

Глава правительства подписал указ "запрещающий доступ к государственным администрациям и учреждениям любому человеку с закрытым лицом ... по соображениям безопасности".

Издание отмечает, что при посещении госучреждений, женщины могут надевать лишь хиджаб - головной убор, оставляющий лицо открытым.

Данная мера происходит на фоне усиления безопасности после теракта 27 июня в Тунисе, вследствие которого два человека погибли и семь получили ранения.

Напомним, что запрет никаба, женского платка, закрывающего все лицо, кроме глаз, уже действует во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире.


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