Немецкий цирк показывает вместо животных их голограммы

Слоны, лошади, рыбы и многие другие животные выступают на арене цирка, но в виде голограмм.
По данным источников, система, с помощью которой гости цирка могут видеть голограмму с любого места, обошлась более чем в полмиллиона евро.
Защитники прав животных очень довольны решением администрации цирка. Они утверждают, что благодаря новой системе животные не пострадают во время цифрового шоу, а зрители теперь могут спокойно наслаждаться представлением без беспокойства об четвероногих "артистах".
Автор уникальной идеи является создатель цирка Ронкалли Бернхард Пол. На внедрение технологии его вдохновило выступление известного исполнителя Джастина Тимберлейка, рядом с которым пела голограмма легенды музыки - Принса.
Теперь в цирке задействованы 11 проекторов для создания трехмерных голограмм и других проекций в своем шоу.
Цирк в партнерстве с компанией Bluebox установил голографическую систему отображения, созданную Optoma.
Отмечается, что за год новое шоу посетило около 600 тысяч зрителей.
Источник: https://dni24.com/exclusive/224084-v-nemeckom-cirke-zhivyh-zhivotnyh-zamenili-na-trehmernye-gologrammy.html