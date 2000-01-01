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Корейская комедия откроет кинофестиваль в Иерусалиме | Фото:06.07 13:05   MIGnews.com

Корейская комедия откроет кинофестиваль в Иерусалиме

36-й Иерусалимский кинофестиваль в этом году начнется с дебюта корейской комедии "Паразиты", пишет The Times of Israel.

На кинематографическом мероприятии, которое стартует 25-го июля и закончится 4-го августа в Sultan's Pool, будут представлены около двух сотен проектов, представленных израильскими и иностранными режиссерами.

Издание отмечает, что участниками фестиваля будут представители 60 стран.

Драматическая комедия рассказывает историю о бедной семье, в которой дети ищут возможность заработать.

Режиссер картины - Пон Чжун Хо в этом году получил за упомянутую работу Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Фильм стал кассовым не только в родной режиссеру Южной Кореи, но и во Франции.


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