Корейская комедия откроет кинофестиваль в Иерусалиме
36-й Иерусалимский кинофестиваль в этом году начнется с дебюта корейской комедии "Паразиты", пишет The Times of Israel.
На кинематографическом мероприятии, которое стартует 25-го июля и закончится 4-го августа в Sultan's Pool, будут представлены около двух сотен проектов, представленных израильскими и иностранными режиссерами.
Издание отмечает, что участниками фестиваля будут представители 60 стран.
Драматическая комедия рассказывает историю о бедной семье, в которой дети ищут возможность заработать.
Режиссер картины - Пон Чжун Хо в этом году получил за упомянутую работу Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.
Фильм стал кассовым не только в родной режиссеру Южной Кореи, но и во Франции.