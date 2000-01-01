Украинская синагога получила посвященный ей свиток Торы
Украинская синагога, где женился покойный премьер-министр Израиля Менахем Бегин, получила свой первый свиток Торы со времен Второй мировой войны, сообщает The Times of Israel.
Лидеры украинского еврейства собрались в среду в Хоральной синагоге в западном городе Дрогобыч, чтобы отпраздновать внесение свитка в сопровождении песен, танцев и торжественных речей.
По данным источников, на праздничной церемонии присутствовали представители еврейских общин со всей Украины, а также представители Израиля и Америки.
Построенная в 1865 году, синагога, вдохновленная школой Рундбогенстиль, была одной из самых впечатляющих в регионе. Она стала заброшенной во время Холокоста, когда нацисты убили большинство евреев региона.
Известно, что в коммунистические времена на месте святыни был мебельный склад.
В 2013 году благотворитель Виктор Вексельберг профинансировал восстановление синагоги на 1 миллион долларов. Проект, которым руководил отец Вексельберга Феликс, который родился в этом городе, был завершен в прошлом году.
Менахем и Ализа поженились в этой синагоге в 1936 году, всего за шесть лет до того, как город пострадал от Холокоста.