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В Израиле открывается Международная олимпиада по физике | Фото: Центр ученых будущего06.07 11:05   MIGnews.com

В Израиле открывается Международная олимпиада по физике

Впервые с 7 по 14 июля Международная олимпиада по физике пройдет в Израиле. В ней примут участие 364 ученика и 250 сопровождающих лиц из 78 государств. Израиль будут представлять пятеро учеников, прошедших строгий отбор и тренировавшихся в течение двух лет. Отбор осуществлялся совместно Министерством просвещения и Центром ученых будущего. Во главе организационного комитета Олимпиады стоит Д-р Эли Раз.

Тель-Авивский университет выступил академическом спонсором мероприятия. Команда, возглавляемая профессором Александром Палевским, который является председателем академического комитета, в течение двух лет работала над разработкой контента для конкурса, включая теоретические вопросы, практические эксперименты и отвечала за всю логистику, связанную с академической частью.

В состав сборной Израиля вошли Авив Тилингер (11-й класс, Демократическая школа Якова Хазана в Кфар-Сабе), Эяль Волах (12-й класс, школа Мосинзон, Ход ха-Шарон), Йонатан Хасон (12-й класс, школа "Кфар Ярок", Рамат ха-Шарон), Омри Равид (12-й класс, школа "Цафит", Кфар-Менахем), Эран Ман (12-й класс, школа "Цафит", Кфар-Менахем).

Праздничная церемония открытия олимпиады состоится в Тель-авивском университете, в зале "Смоларш", 7 июля в ближайшие воскресенье с 18:30 до 21:00. Соревнования продлятся неделю, и два дня будут отведены для теоретических экзаменов и лабораторных занятий.

Министр просвещения Рафи Перец сказал, что олимпиада стала еще одним достижением страны, присоединившись к другим международным мероприятиям, проходящим в Израиле. Он приветствовал иностранные делегации и пожелал успеха нашей сборной: "Израильские школьники, движимые настойчивостью, высокой мотивацией и стремлением к совершенству, добьются больших успехов. Их успех - наш успех", - сказал он.

Гендиректор Минпроса Шмуэль Абуав сказал, что Израиль горд принимать 50-ю олимпиаду по физике: "Физика - наука соединений и единства, и мы верим в единство учеников из разных стран, с одинаковыми интересами, и в будущем это приведет их к успехам в науке, исследованиях, промышленности и бизнесе. Удачи всем участникам".

После того, как все задания будут выполнены, подобранная для этой цели группа экспертов проверит работы участников и поставят им оценки. Затем сопровождающие из разных стран получат работы и оценки для ознакомления. На этом этапе они могут опротестовать любую оценку. На заключительном этапе, после рассмотрения возможных апелляций, будут объявлены победители, получившие золотые, серебряные и бронзовые медали, а также отличники олимпиады.

Доктор Шимшон Шошани, глава Центра ученых будущих, сказал, что израильская сборная представляет собой гордость страны. Он выразил уверенность в том, что их подготовка и старание принесут им большой успех.

Профессор Ариэль Порат, президент Тель-Авивского университета: "Я хотел бы поздравить всех участников и организаторов Олимпиады и пожелать им всем больших успехов. Тель-Авивский университет гордится тем, что возглавляет академический комитет конкурса. Я надеюсь, что Олимпиада, которая впервые пройдет в Израиле, вдохновит девочек и мальчиков изучать физику и добиваться успехов в научной сфере на самом высоком уровне".

Доктор Офер Римон заместитель Гендиректора Минпроса, в свою очередь, сказал, что олимпиада стимулирует интерес к изучению физики и точных дисциплин, благодаря чему государство Израиль играет большую роль в развитии высоких технологий, а также служит платформой для знакомства отличников из разных государств.


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