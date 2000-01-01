Умер Михаил Кокшенов: стало известно, где похоронят актера
Народный артист Российской Федерации Михаил Кокшенов, который скончался в возрасте 83 лет, будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Об этом в субботу, 6 июня, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.
"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя", – отметила она.
По словам Воропаевой, Кокшенов будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.