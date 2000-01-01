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Умер Михаил Кокшенов: стало известно, где похоронят актера | Фото:06.06 13:56   MIGnews.com

Умер Михаил Кокшенов: стало известно, где похоронят актера

Народный артист Российской Федерации Михаил Кокшенов, который скончался в возрасте 83 лет, будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя", – отметила она.

По словам Воропаевой, Кокшенов будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.




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