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Настало время сделать эмодзи с Торой | Фото:07.06 09:45   MIGnews.com

Настало время сделать эмодзи с Торой

Свободная интерактивная еврейская библиотека Sefaria планирует добавить к популярным эмодзи, используемым при переписке в социальных сетях, изображение Торы.

Об этом стало известно The Times of Israel.

Таким образом, руководство библиотеки хочет привлечь внимание молодых пользователей, чтобы они использовали ресурсы на своем веб-сайте.

Как говорит Рори Кресс, директор Sefaria, организация намерена "сделать что-нибудь веселое".

Но при разработке крошечной графической Торы возникает очень много вопросов. Например, рисовать свиток Торы свернутым или развернутым, в сефардическом или ашкеназском стиле, если Тору будут держать руки, то они должны быть мужскими или женскими.

В социальных сетях уже существуют тематические еврейские эмотиконы - это изображения синагоги, звезды Давида и государственного флага Израиля.

В конце прошлого года Конференция европейский раввинов призвала добавить в этот ряд мужчину в кипе и женщину в головном уборе, которые должны символизировать евреев.


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