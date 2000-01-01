Настало время сделать эмодзи с Торой

Таким образом, руководство библиотеки хочет привлечь внимание молодых пользователей, чтобы они использовали ресурсы на своем веб-сайте.
Как говорит Рори Кресс, директор Sefaria, организация намерена "сделать что-нибудь веселое".
Но при разработке крошечной графической Торы возникает очень много вопросов. Например, рисовать свиток Торы свернутым или развернутым, в сефардическом или ашкеназском стиле, если Тору будут держать руки, то они должны быть мужскими или женскими.
В социальных сетях уже существуют тематические еврейские эмотиконы - это изображения синагоги, звезды Давида и государственного флага Израиля.
В конце прошлого года Конференция европейский раввинов призвала добавить в этот ряд мужчину в кипе и женщину в головном уборе, которые должны символизировать евреев.