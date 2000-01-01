06.06 18:42 MIGnews.com

К празднику Шавуот: Фонд Дружбы оказывает помощь нуждающимся

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На фоне высоких цен на фрукты и молочные продукты, к празднику Шавуот Фонд Дружбы раздал продовольственные пакеты, включая фрукты, молочные продукты и пироги, 500 пенсионерам. Большинство из них - пожилые люди, живущие в бедноте и в одиночестве, существуя лишь на пособие Национального института страхования.Леви Сольд, 78 лет, посещает клуб престарелых «Бейт-Эфраим» (Димона), спонсируемый Фондом Дружбы, где она обедает и общается со своими друзьями. По словам Сольд, без горячих обедов, она не справилась бы с повседневной жизнью.От традиционного чизкейка, который она когда-то пекла на Шавуот, Леви в этом году отказалась из-за высоких цен на молочные продукты. Фрукты она покупает поштучно или тоже от них периодически отказывается. «Я живу одна за счет пособия по старости в размере 3000 шекелей. Я слышала, что цены на молочные продукты опять вырастут. Это только указывает на то, что правительство не задумывается о простых людях. У них ведь высокая зарплата. Даже сейчас они продолжают получать зарплату, после роспуска Кнессета, ничего не делая. Мой муж работал всю свою жизнь, мои дети также усердно работают, и все равно мы боремся за выживание. Я стараюсь не быть обузой для своих детей. Им надо свои семьи прокармливать».Леви рассказывает о своих впечатлениях от похода в супермаркет: «Я смотрю на цены и руки опускаются. Я не могу вспомнить, когда покупала целый килограмм фруктов или даже полкило, я просто не покупаю больше фрукты, или беру их поштучно. Однако виноград, например, поштучно не купишь. К счастью, я посещаю клуб, в котором могу и позавтракать, и пообедать. Иногда я специально недоедаю и беру еду домой, оставляю на ужин. Я не могу позволить себе купить продукты на праздник. Я не могу приготовить творожный пирог как раньше. Все молочные продукты дорогие, даже простой творог".Яэль Экштейн, президент Фонда Дружбы заявила: "Фрукты и молочные продукты имеют решающее значение для здорового питания, и, к сожалению, сотни тысяч пожилых людей, детей и семей, живущих в нищете, не могут позволить себе эти продукты. Фонд Дружбы обеспечивает каждый месяц продуктами 17 тыс. пожилых людей. Когда базовые продукты становятся предметом роскоши, мы все должны заступиться за слабые слои населения, которые не способны просить о помощи".Шош Альбег исполнится в этом году 80 лет. Она работала всю свою жизнь в банке. "Я помню, что когда-то мы ходили с несколькими шекелями на рынок и возвращались с полными корзинами. Сегодня я покупаю только необходимые продукты. Я знаю, что на праздник Шавуот, пойду в клуб для пожилых людей, так как возможности купить что-либо у меня просто нет. К счастью, в клубе есть завтраки и обеды. Правительство просто обязано что-то сделать, выжить с 3000 шекелями в месяц невозможно. Мы платим налоги, работаем усердно всю жизнь, а на пенсии можем едва позволить себе четверть кило фруктов и немного творога",- говорит Шош.Дэвид Пайс, 74 года, из Беэр-Шевы, едва выходит из дому из-за состояния своего здоровья, живет с женой, находящейся в аналогичной ситуации. Они живут в бедности и с трудом выживают на пособие 5100 шек. на обоих. Хаим привязан к кислородному аппарату, и большая часть совместного пособия уходит на счет за электроэнергию (последний счет помог выплатить Фонд Дружбы). Они покупают только основные продукты питания, но все равно денег не хватает. «Наш холодильник большую часть времени пустует, я покупаю еду с помощью Фонда Дружбы. Я не думаю о празднике Шавуот. Цены настолько высоки, что я не помню, когда мы в последний раз ели творог и фрукты. Я предпочитаю купить рис, курицу и масло – самые базовые продукты. Я живу в очень заброшенной квартире и мечтаю о ремонте и качественном питании, но у меня нет денег на ремонт, и здоровье не позволяет сделать это самому. Я хотел бы позволить себе покупать фрукты, чтобы получать витамины. Мы с женой в этом нуждаемся, но позволить себе этого не можем. Я слышал в новостях, что цены на молочные продукты растут. Молочные продукты действительно дорогие, и я совсем не думаю о празднике, я не знаю, как мы будем выживать в дальнейшем» - говорит Хаим.