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Израиль посетило около 2 миллионов путешественников | Фото:06.06 20:45   MIGnews.com

Израиль посетило около 2 миллионов путешественников

Согласно данным, собранным и опубликованным Центральным бюро статистики, в период с 1 января по 30 мая 2019 года Израиль посетило двух миллионов иностранных туристов.

Об этом в четверг, 6 июня пишет The Jerusalem Post.

"Статистические данные в мае свидетельствуют о продолжении устойчивой тенденции рекордного роста въездного туристического потока. В ответ на это мы развиваем туристическую инфраструктуру, и я рад, что Национальный комитет по инфраструктуре одобрил проект канатной дороги в Иерусалиме", - заявил министр туризма Ярив Левин.

По данным ведомства, с января по май 2019 года Еврейское Государство посетило 2 035 400 путешественников со всего мира, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом в мае страну посетило 465 700 туристов — это на 11% больше, чем в 2018 году.

Эксперты отмечают, что такой турпоток связан с проведением в Тель-Авиве полуфиналов и финала международного песенного конкурса "Евровидение-2019".


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