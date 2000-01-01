Израиль посетило около 2 миллионов путешественников

"Статистические данные в мае свидетельствуют о продолжении устойчивой тенденции рекордного роста въездного туристического потока. В ответ на это мы развиваем туристическую инфраструктуру, и я рад, что Национальный комитет по инфраструктуре одобрил проект канатной дороги в Иерусалиме", - заявил министр туризма Ярив Левин.
По данным ведомства, с января по май 2019 года Еврейское Государство посетило 2 035 400 путешественников со всего мира, что на 10% больше, чем в прошлом году. При этом в мае страну посетило 465 700 туристов — это на 11% больше, чем в 2018 году.
Эксперты отмечают, что такой турпоток связан с проведением в Тель-Авиве полуфиналов и финала международного песенного конкурса "Евровидение-2019".