Первый израильский министр-гей появился на параде

Первый в истории Израиля открытый гей, ставший министром, Амир Охана сегодня лично прибыл на гей-парад в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.
По данным издания, участники мероприятия неодобрительно восприняли присутствие нового члена правительства на параде, выкрикивая: "Позор!".
Напомним, Охана в среду был официально назначен министром юстиции в составе временного правительства, которое просуществует до создания новой правительственной коалиции и определения состава следующего кабинета министров 17 сентября.
Амир Охана является членом партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу.