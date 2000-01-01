Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Первый израильский министр-гей появился на параде | Фото:06.06 18:15   MIGnews.com

Первый израильский министр-гей появился на параде

Первый в истории Израиля открытый гей, ставший министром, Амир Охана сегодня лично прибыл на гей-парад в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, участники мероприятия неодобрительно восприняли присутствие нового члена правительства на параде, выкрикивая: "Позор!".

Напомним, Охана в среду был официально назначен министром юстиции в составе временного правительства, которое просуществует до создания новой правительственной коалиции и определения состава следующего кабинета министров 17 сентября.

Амир Охана является членом партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:05
Телеоператор атакован в мечети в Нормандии
17:45
Конгресс США намерен помочь палестинцам
17:31
Гей-парад в Иерусалиме: задержан мужчина с ножом
17:20
Сирийский генерал, связанный с “Хизбаллой”, убит
17:05
Нетаниягу объяснил, зачем Израилю министр-гей
16:51
Японский премьер отправляется в Иран
16:42
Биньямин Нетаниягу встретился c Олли Хейноненом
16:28
Госслужащий обвиняется в распространении секретных данных
16:12
Новый фильм о Джеймсе Бонде: взрыв на съемочной площадке
16:03
Нетаниягу провел встречу с Эрданом
15:45
Испанскому журналисту дали 9,5 лет за убийство израильтянина
15:45
Погибшие в Арава 3 месяца назад репатриировались из Франции
15:36
Израиль ответил на террористические поджоги палестинцев
15:29
Жуткая авария на юге Израиля: погибли две девочки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus