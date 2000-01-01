Франция намерена найти наследников украденных ценностей

Цель проекта "пролить свет на культурные ценности сомнительного происхождения во владении государственных учреждений", похищенные в период с 1933-го по 1945 год, говорится в заявлении Министерства культуры.
Около 2000 экспонатов, отправленных из Германии во Францию после войны, хранятся во французских музеях с особым статусом, поскольку их владельцы не установлены.
Исследователи будут работать вместе с музеями, библиотеками, архивами и МИД, чтобы "рассматривать дела один за другим, независимо от того, были они инициированы семьями жертв или начатые следствием", подчеркивают в ведомстве. "Это наш долг перед жертвами грабежа, – заявил министр культуры Франции Франк Ристер. – Речь идет о памяти и справедливости".