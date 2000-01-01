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Франция намерена найти наследников украденных ценностей | Фото: AFP07.06 03:17   MIGnews.com

Франция намерена найти наследников украденных ценностей

В среду французское правительство заявило, что приступило к реализации проекта по возвращению культурных ценностей, украденных у евреев во время Второй мировой войны.

Об этом пишет The Times of Israel.

Цель проекта "пролить свет на культурные ценности сомнительного происхождения во владении государственных учреждений", похищенные в период с 1933-го по 1945 год, говорится в заявлении Министерства культуры.

Около 2000 экспонатов, отправленных из Германии во Францию ​​после войны, хранятся во французских музеях с особым статусом, поскольку их владельцы не установлены.

Исследователи будут работать вместе с музеями, библиотеками, архивами и МИД, чтобы "рассматривать дела один за другим, независимо от того, были они инициированы семьями жертв или начатые следствием", подчеркивают в ведомстве. "Это наш долг перед жертвами грабежа, – заявил министр культуры Франции Франк Ристер. – Речь идет о памяти и справедливости".


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