06.06 16:12 MIGnews.com

Новый фильм о Джеймсе Бонде: взрыв на съемочной площадке

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Во вторник на официальном аккаунте фильма в Твиттере было опубликовано заявление, в котором говорится, что контролируемый взрыв на съемочной площадке «Бонд 25» нанес ущерб съемочному павильону.“На съемочной площадке не было никаких травм, но один член съемочной группы получил небольшую травму за пределами павильона”, – сообщается в Твиттере. Больше информации о травме не было.Режиссер фильма Кэри Фукунага, в главных ролях снимаются: Рами Малек, Билли Магнуссен и Лашана Линч. Картина будет выпущена на экраны в апреле 2020 года.