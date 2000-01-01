07.06 05:45 MIGnews.com

Женщина сломала шею, смеясь над шуткой сотрудника

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Британка Моника Джефри повредила на работе шейные позвонки, смеясь над шуткой коллеги.Как сообщает news.com.au, Моника Джеффри почувствовала боль в шее, когда сидела за столом на работе. Через некоторое время коллега рассказал ей шутку и женщина засмеялась. Далее британке было совсем не до смеха, ведь Монику неожиданно частично парализовало.Уже в больнице выяснилось, что Моника, когда смеялась, повредила шейные позвонки. К слову, это не первая случайность в жизни британки. Пять лет назад она сломала шею, когда чихнула, лежа в постели.