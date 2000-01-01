07.06 03:13 MIGnews.com

От Антарктиды отколется самый большой в мире айсберг

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Массив льда площадью около 5 тысяч кв. км может вскоре отколоться от антарктического ледника Ларсена и сформировать самый массивный в мире айсберг.Новые спутниковые изображения показывают, что трещина между отделяющимся участком и основным массивом ледника Ларсена за шесть дней увеличилась на 18 км, пишет Science Alert.Адриан Лукман и Мартин О'лири, ученые из университета Суонси в Великобритании, говорят, что трещина выросла на 11 миль (18 км) за период с 25 мая по 31 мая, и теперь части ледника соединены всего одним участком, длина которого составляет 13 км. Исследователи прогнозируют, что айсберг вскоре отколется от шельфа."Я полагаю, что это произойдет достаточно быстро, в течение нескольких дней или недель", - рассказывает Дэн Макграт, представитель Геологической службы США.По словам Адриана Лукмана, "время раскола, вероятно, очень близко". При этом ученые не видят способов предотвращения полного отделения айсберга. Под угрозой разрушения также могут оказаться гораздо большие массивы льда в Западной Антарктиде.Как отмечают исследователи, такое событие может привести к полному разрушению ледника Ларсена и поднять уровень моря на несколько дюймов.