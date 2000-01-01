Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












От Антарктиды отколется самый большой в мире айсберг07.06 03:13   MIGnews.com

От Антарктиды отколется самый большой в мире айсберг

Массив льда площадью около 5 тысяч кв. км может вскоре отколоться от антарктического ледника Ларсена и сформировать самый массивный в мире айсберг.

Новые спутниковые изображения показывают, что трещина между отделяющимся участком и основным массивом ледника Ларсена за шесть дней увеличилась на 18 км, пишет Science Alert.

Адриан Лукман и Мартин О'лири, ученые из университета Суонси в Великобритании, говорят, что трещина выросла на 11 миль (18 км) за период с 25 мая по 31 мая, и теперь части ледника соединены всего одним участком, длина которого составляет 13 км. Исследователи прогнозируют, что айсберг вскоре отколется от шельфа.

"Я полагаю, что это произойдет достаточно быстро, в течение нескольких дней или недель", - рассказывает Дэн Макграт, представитель Геологической службы США.

По словам Адриана Лукмана, "время раскола, вероятно, очень близко". При этом ученые не видят способов предотвращения полного отделения айсберга. Под угрозой разрушения также могут оказаться гораздо большие массивы льда в Западной Антарктиде.

Как отмечают исследователи, такое событие может привести к полному разрушению ледника Ларсена и поднять уровень моря на несколько дюймов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:22
Сауды аннулировали лицензию авиакомпании Qatar Airways
02:39
56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом
01:32
Астрономы открыли "адскую" планету - горячую, как Солнце
00:22
Экс-порнозвезда стала кандидатом на парламентских выборах
23:36
Мужчина, излечившись от рака, получил непроходящую эрекцию
22:23
США опять нанесли удар по войскам Асада в Сирии
21:44
Солдаты ЦАХАЛа застрелили араба в секторе Газа
20:57
Нетаниягу: Мы будем строить во всех районах Иудеи и Самарии
20:27
Учитель домогался 10 учениц 2 класса в школе Тель-Авива
19:58
Сауды – Израилю: ХАМАСу нет места на Ближнем Востоке
19:29
Британия хочет сократить финансирование борьбы с терроризмом
18:57
Иордания может запретить "Чудо-Женщину" из-за израильтянки
18:09
Израильтяне могут выбирать пенсионный фонд без посредников
17:54
Мужчина с молотком атаковал полицейского у Нотр-Дама
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus