56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Associated Press ссылкой на заявление пары.
Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщается, они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и их дела "в порядке". Несмотря на достаточно зрелый возраст, и 56-летний Клуни, и его 39-летняя супруга стали родителями впервые
Напомним, что голливудская звезда Джордж Клуни и британский адвокат ливанского происхождения Амаль Аламуддин заключили брачный союз в 2013 году. Джордж Клуни женился вторым браком на британском адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В
В 2015 году Амаль Клуни была признана второй в рейтинге самых влиятельных женщин арабского мира по версии Arabian Business Magazine.