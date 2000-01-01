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56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом | Фото: GabboT/Flickr07.06 02:39   MIGnews.com

56-летний Джордж Клуни впервые стал отцом

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщает агентство Associated Press ссылкой на заявление пары.

Новорожденных назвали Элла и Александр. Как сообщается, они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и их дела "в порядке". Несмотря на достаточно зрелый возраст, и 56-летний Клуни, и его 39-летняя супруга стали родителями впервые

Напомним, что голливудская звезда Джордж Клуни и британский адвокат ливанского происхождения Амаль Аламуддин заключили брачный союз в 2013 году. Джордж Клуни женился вторым браком на британском адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин. В

В 2015 году Амаль Клуни была признана второй в рейтинге самых влиятельных женщин арабского мира по версии Arabian Business Magazine.
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