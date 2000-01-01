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07.05 06:32   MIGnews.com

Минтранс упростит жизнь водителям

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац подписал новое постановление, отменяющее обязанность водителя во время управления транспортным средством иметь при себе водительское удостоверение ("ришайон неига") и лицензию на владение транспортным средством ("ришайон рехев"). Министр передал подписанный им документ на дальнейшее утверждение Экономической комиссии Кнессета.

Инициированное министром Кацем постановление значительно упростит жизнь водителям. Этот шаг сократит бюрократию, а также избавит водителей от угрозы штрафов в случае отсутствия документов.

Новое постановление утверждено министерством юстиции, и вступит в силу после того, как будет одобрено Экономической комиссией Кнессета и опубликовано в Госбюллетене.

"Отмена обязанности иметь при себе водительское удостоверение и лицензию на владение транспортным средством во время вождения упразднит необходимость оформлять дубликаты этих документов, а также облегчит полиции процедуру идентификации водителя и процесс надзора за соблюдением ПДД", - отметил министр Исраэль Кац.

Согласно существующим сегодня правилам, водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение и лицензию на владение транспортным средством. Штраф за отсутствие этих документов составляет 100 шекелей.

Как только новое постановление вступит в силу, водителям достаточно будет иметь один из следующих документов: удостоверение личности ("теудат зеут"), израильский загранпаспорт ("даркон") или водительское удостоверение.

Проверка срока действия документов будет производиться посредством базы данных полицейских патрульных машин, соединенных онлайн с базой данных Минтранса.

Следует отметить, что наличие документа страхового полиса (обязательная страховка, или "битуах хова"), предписанное законом, остается в силе.

Как подчеркнул министр Исраэль Кац, новое постановление продолжает ряд кардинальных улучшений, и является частью обширной реформы в сфере услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией транспортных средств. Задача реформы - сокращение бюрократии и повышение доступности сервиса для водителей.
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