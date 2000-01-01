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В Израиле впервые снизилось число разводов | Фото: Pixabay07.05 02:12   MIGnews.com

В Израиле впервые снизилось число разводов

Число израильских пар, которые развелись в прошлом году, составило 10 674. Это несколько меньше, чем годом ранее - 10 825. Такую информацию опубликовал на этой неделе главный раввинат.

Таким образом, 2017 год стал первым в истории израильской статистики, когда количество разведшихся пар упало.

Согласно докладу раввината, в Тель-Авиве зафиксировано 7-процентное снижение числа разводов, тогда как в Иерусалиме их количество выросло на 9%. При этом самое большое количество, разорвавших брак в прошлом году, оказалось именно в израильской столице - 788.

В то же время в процентном соотношении городом, где наблюдался самый резкий скачок разводов, оказался населенный преимущественно ортодоксами Бейтар-Илит. Здесь зафиксировали 61% увеличение количества разодов.
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