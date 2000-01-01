06.05 23:13 MIGnews.com

Королевская семья показала первые фотографии принца Луи

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В Сети появились первые фотографии принца Луи – третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон и пятого претендента в очереди на британский престол.Фотографии были опубликованы на странице в Facebook официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских – Кенсингтонского дворца. На одном из снимков маленький принц Луи позирует сам, а на втором малыш вместе со своей старшей сестрой - принцессой Шарлоттой.Как отмечается, одна фотография была сделана, спустя 3 дня после рождения - 26 апреля, а другая в третий день рождения Шарлотты - 2 мая. Автором фотографий стала сама Кейт Миддлтон."Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить представителей общественности за все сообщения, полученные после рождения принца Луи и третьего дня рождения принцессы Шарлотты", - заявили в Кенсингтонском дворце.