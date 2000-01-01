Не прошло и двух недель с премьера фантастического блокбастера "Мстители: Война бесконечности", а он уже вошел в историю кинематографа, как фильм, быстрее остальных собравший миллиард в прокате.
Как сообщает Deadline, на это ленте Энтони и Джо Руссо понадобилось всего лишь 11 дней, притом что она еще не была показана в Китае – одном из крупнейших кинорынков в мире. Премьера новых "Мстителей" в Поднебесной состоится 11 мая. Стоит отметить, что фильм стал 34-ым "миллиардером" в истории кино.
У предыдущего рекордсмена – седьмой части франшизы "Звездные войны" с подзаголовком "Пробуждение силы" – на это ушло 12 дней.
Напомним, что это уже не первый рекорд у "Мстителей". На выходных они покорили еще один рекорд "Пробуждения силы" – по сборам в первый уик-энд в США, собрав 250 млн долларов против 248. Кроме этого, фильм стал рекордсменом по сборам на вечерних сеансах в кинотеатрах Северной Америки.