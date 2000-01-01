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Новые `Мстители` установили рекорд в истории кино | Фото: William Tung/Flickr07.05 01:48   MIGnews.com

Новые "Мстители" установили рекорд в истории кино

Не прошло и двух недель с премьера фантастического блокбастера "Мстители: Война бесконечности", а он уже вошел в историю кинематографа, как фильм, быстрее остальных собравший миллиард в прокате.

Как сообщает Deadline, на это ленте Энтони и Джо Руссо понадобилось всего лишь 11 дней, притом что она еще не была показана в Китае – одном из крупнейших кинорынков в мире. Премьера новых "Мстителей" в Поднебесной состоится 11 мая. Стоит отметить, что фильм стал 34-ым "миллиардером" в истории кино.

У предыдущего рекордсмена – седьмой части франшизы "Звездные войны" с подзаголовком "Пробуждение силы" – на это ушло 12 дней.

Напомним, что это уже не первый рекорд у "Мстителей". На выходных они покорили еще один рекорд "Пробуждения силы" – по сборам в первый уик-энд в США, собрав 250 млн долларов против 248. Кроме этого, фильм стал рекордсменом по сборам на вечерних сеансах в кинотеатрах Северной Америки.
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