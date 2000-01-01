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Илон Маск подался в кондитеры | Фото: @elonmusk/Twitter07.05 00:53   MIGnews.com

Илон Маск подался в кондитеры

На фоне туманных перспектив существования своего детища – автомобильной компании Tesla, которая оказалась на грани банкротства – американский инноватор и бизнесмен Илон Маск намерен начать новый бизнес – кондитерский, о чем сообщил на своей странице в Twitter.



"Я начинаю кондитерскую компанию и это будет восхитительно", - написал он 6 мая, заявив о своих "суперсерьезных" намерениях и о желании создать "криптоконфету".

На самом деле, о серьезности его намерений судить сложно, так как данное заявление было сделано в ходе виртуальной перепалки с руководителем холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом о ведении бизнеса.

Последний, отстаивая изобретенную им концепцию "экономического рва" (долгосрочное конкурентное преимущество, обеспечивающее прибыль больше среднего по отрасли), привел в пример свою кондитерскую компанию See's и предложил Маску посоревноваться в производстве конфет.



"Я сделаю ров и заполню его конфетами. Уоррен Баффет не сможет устоять, чтобы не инвестировать в это! Это будет криптонитом Berkshire Hathaway", - сделал он отсылку к единственному оружию, способному уничтожить Супермена.
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