07.05 00:53 MIGnews.com

Илон Маск подался в кондитеры

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

Then I’m going to build a moat & fill it w candy. Warren B will not be able to resist investing! Berkshire Hathaway kryptonite … — Elon Musk (@elonmusk) 6 мая 2018 г.

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На фоне туманных перспектив существования своего детища – автомобильной компании Tesla, которая оказалась на грани банкротства – американский инноватор и бизнесмен Илон Маск намерен начать новый бизнес – кондитерский, о чем сообщил на своей странице в Twitter."Я начинаю кондитерскую компанию и это будет восхитительно", - написал он 6 мая, заявив о своих "суперсерьезных" намерениях и о желании создать "криптоконфету".На самом деле, о серьезности его намерений судить сложно, так как данное заявление было сделано в ходе виртуальной перепалки с руководителем холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом о ведении бизнеса.Последний, отстаивая изобретенную им концепцию "экономического рва" (долгосрочное конкурентное преимущество, обеспечивающее прибыль больше среднего по отрасли), привел в пример свою кондитерскую компанию See's и предложил Маску посоревноваться в производстве конфет."Я сделаю ров и заполню его конфетами. Уоррен Баффет не сможет устоять, чтобы не инвестировать в это! Это будет криптонитом Berkshire Hathaway", - сделал он отсылку к единственному оружию, способному уничтожить Супермена.