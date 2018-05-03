Ким Кардашьян снялась абсолютно голой

Американская светская львица Ким Кардашьян продолжает эпатировать фанатов. Очевидно, чтобы подстегнуть продажи представленных на прошлой неделе духов собственной марки KKW, 37-летняя теледива снялась абсолютно обнаженной для их рекламы.
В пятницу на странице марки в Instagram были опубликованы снимки со съемочной площадки, на которых Кардашьян представлена голой. Ее кожа скрыта лишь под глиной, что на фоне ее предыдущих фотосессий уже можно считать едва ли не пуританской скромностью. Кроме того, соски и половые органы звезды скрыты под ретушью.