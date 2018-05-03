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Ким Кардашьян снялась абсолютно голой | Фото: @kimkardashian/Instagram06.05 13:35   MIGnews.com

Ким Кардашьян снялась абсолютно голой

Американская светская львица Ким Кардашьян продолжает эпатировать фанатов. Очевидно, чтобы подстегнуть продажи представленных на прошлой неделе духов собственной марки KKW, 37-летняя теледива снялась абсолютно обнаженной для их рекламы.

В пятницу на странице марки в Instagram были опубликованы снимки со съемочной площадки, на которых Кардашьян представлена голой. Ее кожа скрыта лишь под глиной, что на фоне ее предыдущих фотосессий уже можно считать едва ли не пуританской скромностью. Кроме того, соски и половые органы звезды скрыты под ретушью.

"Флакон KKW был создан по форме тела Ким Кардашьян", - говорится в подписи к снимку.

Там же разместили снимок и самого флакона, который действительно очень напоминает на формам скандальную звезду.

Как утверждается, букет аромата состоит из иланг-иланга, розы, персикового нектара, жасмина, сандалового дерева, бергамота, нот мускуса и других запахов.
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