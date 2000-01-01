Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ринго Старр впервые выступит в Израиле | Фото: Eva Rinaldi/Flickr06.05 11:56   MIGnews.com

Ринго Старр впервые выступит в Израиле

Кроме Шакиры, об июльском концерте которой стало известно вчера, этим летом в Израиле также впервые выступит и легендарный "биттл" Ринго Старр.

При этом, как стало известно, он подарит израильтянам вдвое больше эмоций, поскольку его шоу будет идти не один, а два дня. Идея повторить концерт на следующий день после первого посетила артиста и организаторов в свете того, что билеты на шоу 23 июня были раскуплены практически подчистую.

Концерт состоится на тель-авивской арене "Менора Мивтахим" и станет частью его всемирного турне Give More Love ("Дайте больше любви"). Исполнять 77-летний Старр будет как любимые всеми песни Beatles, так и свои собственные композиции.

Для турне он собрал уже видавших виды музыкантов: бывшего бэк-вокалиста Men at Work Колина Хэя, бас-гитариста 10CC Грэма Гоулдмана, гитариста из Toto Стива Лукера, клавишника Santana Грегга Роули, саксофониста Уоррена Хэма и барабанщика David Lee Roth band ГреггаБиссонетта.

Стоимость билета на концерт составит от 300 до 900 шекелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
Еш Атид: не позволим ультраортодоксам решать как нам жить
11:47
В Израиле отменяют излишнюю регуляцию
11:19
Найдено техническое решение проблемы воздушных змеев из Газы
10:55
Иран готов к выходу США из ядерной сделки
10:12
Аресты в муниципалитете Бейт-Шемеша
10:11
Видео: палестинцы жгут склады топлива, переданного Израилем
09:43
Айелет Шакед добилась освобождения Ольмерта
09:07
Видео: прорыв из Газы в Израиль
09:01
В ответ на воздушные змеи: ЦАХАЛ нанес удар по Газе
08:50
ХАМАС запретил публиковать информацию о взрыве в Газе
08:36
Израильская организация стала консультантом ООН
08:18
"Хизбалла" усилится после выборов в Ливане
07:54
"Нетаниягу делает из Израиля Турцию"
07:39
Хаменеи запретил атаковать Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus