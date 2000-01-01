Ринго Старр впервые выступит в Израиле

Кроме Шакиры, об июльском концерте которой стало известно вчера, этим летом в Израиле также впервые выступит и легендарный "биттл" Ринго Старр.
При этом, как стало известно, он подарит израильтянам вдвое больше эмоций, поскольку его шоу будет идти не один, а два дня. Идея повторить концерт на следующий день после первого посетила артиста и организаторов в свете того, что билеты на шоу 23 июня были раскуплены практически подчистую.
Концерт состоится на тель-авивской арене "Менора Мивтахим" и станет частью его всемирного турне Give More Love ("Дайте больше любви"). Исполнять 77-летний Старр будет как любимые всеми песни Beatles, так и свои собственные композиции.
Для турне он собрал уже видавших виды музыкантов: бывшего бэк-вокалиста Men at Work Колина Хэя, бас-гитариста 10CC Грэма Гоулдмана, гитариста из Toto Стива Лукера, клавишника Santana Грегга Роули, саксофониста Уоррена Хэма и барабанщика David Lee Roth band ГреггаБиссонетта.
Стоимость билета на концерт составит от 300 до 900 шекелей.