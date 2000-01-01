Сюрприз в честь Дня Победы

014 Безек Бейнлеуми объявляет праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Всего 9 агорот за минуту разговора с избранными странами.
Ведущая в Израиле компания международной связи 014 Безек Бейнлеуми продолжает традицию выгодных праздничных мероприятий на телефонную связь с заграницей.
В честь Дня Победы фирма преподносит своим клиентам особую льготу: 9 мая можно будет звонить на стационарные телефоны в избранные страны всего по 9 агорот за минуту. Праздничная цена действительна почти для всех стран мира, за исключением Беларуси и Кубы.
Все мероприятия предлагаемые компанией 014 Безек Бейнлеуми, распространяются как на новых клиентов, так и на тех, кто уже пользуется услугами 014 Безек Бейнлеуми. Льгота действует только один день – 9-го мая 2017 года. Записаться на мероприятие можно до 9 мая включительно нажав на эту ссылку
Асаф Авив, заместитель гендиректора Безек Бейнлеуми по маркетингу, сказал:
«9 мая - это особый день. Мы глубоко благодарны всем ветеранам войны за их доблесть. От имени всех сотрудников компании я рад поздравить ветеранов и их родных с этим особенно важным для них праздником - Днем Победы. Льготы, которые предоставляет компания 014 Безек Бейнлеуми, позволяют вам говорить с друзьями и близкими по всему миру, не экономя время, не только в праздники, но и в течение всего года».