07.05 00:24 MIGnews.com

Ученый из США нашел способ бороться со стеснительностью

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Американский профессор Стюарт Броуди сделал вывод, что стресс от выступлений на публике отлично снимается сексом. Во время исследований он сравнивал воздействие секса на кровяное давление после стрессовой ситуации, как пишет ladyportal.info.В ходе эксперимента 24 женщины и 22 мужчины вели дневник своей сексуальной жизни в течение двух недель, после чего их попросили выступить с речью перед большим стечением публики, а также устно произвести в уме математические операции.Оказалось, что те, кто занимался сексом на протяжении всей недели, почти не испытывали никакого волнения, причем их кровяное давление быстро достигало нормального уровня.Также оказалось, что наиболее эффективным оказался обычный проникающий секс с партнером, а вот оральный секс и самоудовлетворение не оказало почти никакого воздействия.Впрочем, наибольшее волнение испытывали как раз те, кто совсем не занимался никаким сексом – их уровень давления крови был самым высоким из всей контрольной группы.Объяснение результатов экспериментов профессор видит в том, что именно проникающий секс способствует выработке гормона окситоцина, оказывающего наиболее благоприятный эффект расслабления и спокойствия.