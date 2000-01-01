Голливуд вступился за израильский сериал

Как уже сообщалось, в самом Израиле "Фауда" уже получила признание, став лучшим сериалом 2017 года. Название сериала в переводе с арабского означает "хаос", а поскольку все диалоги в нем звучат на арабском и иврите, Netflix транслирует его с английскими субтитрами. В следующем месяце Netflix планирует выпустить второй сезон "Фауды".
Как пишет Variety, в своем письме обратившиеся к исполнительному директору Netflix Теду Сарандосу и вице-президенту сериала Питеру Фридландеру хвалили "Фауду" за то, что сериал "тонко изображает проблемы, связанные с палестино-израильским конфликтом".
Также в письме говорится, что шоу "отражает силу искусства в целом и поднимает сложные, но важные темы, расширяет кругозор и позволяет воспринимать различные точки зрения".
Среди подписавшихся под письмом: глава отделения телевидения талант-агентства William Morris Endeavor Entertainment Рик Розен, генеральный директор киностудии Tomorrow Studios Марти Адельштейн, вице-президент по корпоративному маркетингу и коммуникациям Time Warner Гэри Гинсберг, исполнительный директор Universal Music Publishing Group Джоди Джерсон, президент звукозаписывающей компании Geffen Records Нил Джекобсон и генеральный директор Propagate Content Бен Силверман.