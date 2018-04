07.04 03:34 MIGnews.com

Брэд Питт встречается с симпатичной израильтянкой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

С кем только не приписывали Брэду Питту романы в последние месяцы – от голливудской блондинки Кейт Хадсон до бывшей жены Дженнифер Энистон, к которой он якобы вернулся. Но правда такова, что сердце Питта сейчас свободно – друзья актера уверяют, что ему не до серьезных отношений.Он сосредоточен на разводе с Анджелиной Джоли и войне за опеку над детьми. Однако, как отмечают СМИ, сердце актера не свободно.Как выяснили журналисты, 54-летний актер все чаще проводит время с 42-летней архитекторшей Нэри Оксман, сообщает в пятницу, 6 апреля Daily Mail Новая подруга актера красива и умна, но при этом совсем не похожа на бывшую жену Брэда Анджелину Джоли.По данным издания, Оксман родилась в Израиле и постоянно живет в США. Нэри является профессором Массачусетского технологического института, архитектором, чьи работы представлены в музеях в Париже, Вене, Бостоне, Нью-Йорке. дизайнер и художница.С Питтом ее свела общая любовь к архитектуре. Сейчас они вместе работают над новым проектом в Новом Орлеане и потому регулярно встречаются.В свою очередь, как пишет Page Six , именно Питт первым вышел на контакт с Нери."Питт и Нери быстро сошлись, так как оба являются фанатами архитектуры, искусства и дизайна. У них профессиональная дружба, ничего более. Хотя никто не знает, как сложится эта дружба", - сообщают инсайдеры издания.Отметим, что на данный момент Питт занят проектом своего фонда Make It Right Foundation, который строит доступное жилье для бедных. Особенности домов, проектируемых актером – использование солнечной энергии. Фонд актера уже построил подобное жилье для пострадавших от урагана Катрина в Канзасе и Нью-Джерси.