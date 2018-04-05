Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Брэд Питт встречается с симпатичной израильтянкой | Фото:07.04 03:34   MIGnews.com

Брэд Питт встречается с симпатичной израильтянкой

С кем только не приписывали Брэду Питту романы в последние месяцы – от голливудской блондинки Кейт Хадсон до бывшей жены Дженнифер Энистон, к которой он якобы вернулся. Но правда такова, что сердце Питта сейчас свободно – друзья актера уверяют, что ему не до серьезных отношений.

Он сосредоточен на разводе с Анджелиной Джоли и войне за опеку над детьми. Однако, как отмечают СМИ, сердце актера не свободно.

Как выяснили журналисты, 54-летний актер все чаще проводит время с 42-летней архитекторшей Нэри Оксман, сообщает в пятницу, 6 апреля Daily Mail.

Новая подруга актера красива и умна, но при этом совсем не похожа на бывшую жену Брэда Анджелину Джоли.

По данным издания, Оксман родилась в Израиле и постоянно живет в США. Нэри является профессором Массачусетского технологического института, архитектором, чьи работы представлены в музеях в Париже, Вене, Бостоне, Нью-Йорке. дизайнер и художница.

С Питтом ее свела общая любовь к архитектуре. Сейчас они вместе работают над новым проектом в Новом Орлеане и потому регулярно встречаются.

В свою очередь, как пишет Page Six, именно Питт первым вышел на контакт с Нери.

"Питт и Нери быстро сошлись, так как оба являются фанатами архитектуры, искусства и дизайна. У них профессиональная дружба, ничего более. Хотя никто не знает, как сложится эта дружба", - сообщают инсайдеры издания.

Отметим, что на данный момент Питт занят проектом своего фонда Make It Right Foundation, который строит доступное жилье для бедных. Особенности домов, проектируемых актером – использование солнечной энергии. Фонд актера уже построил подобное жилье для пострадавших от урагана Катрина в Канзасе и Нью-Джерси.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:14
ЕС расширил санкционный список против КНДР
01:27
В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами
00:41
РФ получит гуманитарку от Монголии
23:14
Антарктика принесла первые плоды: редиска, салат, огурцы
22:19
В Сиднее будут штрафовать за велосипед у здания Оперы
21:31
Британия не пустит в страну родственницу Скрипаля
21:24
Саудовская Аравия назвала условия сотрудничества с Израилем
20:32
Экс-директор ШАБАКа призывает не слушать речь Нетаниягу
19:55
Катарские женщины смогут служить в армии
19:37
ХАМАС: мы сделаем все, чтобы запугать Израиль
19:15
Нетаниягу примет участие в церемонии на горе Герцля
18:58
Конора Макгрегора будут судить за нападение на автобус UFC
18:41
Разговор Нетаниягу с Трампом был напряженным из-за Сирии
18:24
Протесты в Газе: застрелен еще один палестинец
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus