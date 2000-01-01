06.04 15:16 MIGnews.com

Казненного убийцу признали невиновным через 140 лет

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Президент Ирландии Майкл Хиггинс помиловал некоего Майлза Джойса, который вместе с тремя подельниками в декабре 1882 года был признан виновным в убийстве пяти членов человек, приговорен к казни и повешен.Как сообщает Mirror, двое других осужденных, признавшись в содеянном, утверждали, что Джойс к убийству непричастен, однако суд не счел их слова достаточным доводом, чтобы оправдать мужчину.При этом существуют и другие сомнительные факторы, сопровождавшие судебный процесс: Майлз Джойс не понимал, что вообще происходит, поскольку говорил на распространенном в Ирландии гэльском языке, тогда как суд шел на английском, а предполагаемые свидетели получили за показания деньги.По данному разбирательству в 2015 году был назначен юристконсульт, который, изучив все доступные данные, пришел к выводу о неправомерности осуждения Джойса, на основании чего президент посмертно помиловал бедолагу, назвав произошедшее "позорным инцидентом в истории Ирландии и Великобритании".Подобный случай стал пятым в истории Ирландии с 1937 года.