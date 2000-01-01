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Сын Шона Пенна арестован за марихуану и грибы | Фото: at_easeladies/Flickr06.04 14:15   MIGnews.com

Сын Шона Пенна арестован за марихуану и грибы

Полиция американского штата Небраска задержала сына голливудского актера Шона Пенна и его подругу, которых обвиняют в хранении наркотиков.

По данным TMZ, 24-летний Хоппер Пенн и 26-летняя Ума фон Витткамп были арестованы днем в среду, 4 апреля, после того, как сотрудник дорожного патруля остановил их автомобиль на одной из автомагистралей за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщают власти штата Небраска, полисмен заметил в салоне следы присутствия наркотиков, а при обыске парочки обнаружился внушительный "арсенал": 14 граммов марихуаны, 4 таблетки амфетамина и 3 грамма галлюциногенных грибов.

Сыну Пенна предъявили обвинение в хранении марихуаны и запрещенных веществ, а его подруге – два пункта хранения запрещенных веществ, что в Небраске является уголовным преступлением.

На данный момент они находится в тюрьме.

Звездный отец случившееся пока что никак не комментирует.
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