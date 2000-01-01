В Сиднее будут штрафовать за велосипед у здания Оперы
Велосипеды, скейтборды, гироборды, скутеры и любой другой транспорта без двигателя теперь не имеет права выезжать на площадь у Сиднейского Оперного театра.
Музыкальный театр, построенный в 1973 году, считается символом Сиднея. Его посещают около 10 тысяч человек в год. Архитектор Йорн Уотзон мечтал, что его Опера будет окружена пешеходной зоной. Однако сегодня площадь служит популярным скейтпарком для молодежи, пишет dailymail.
Отныне посетители должны будут либо нести в руках свое транспортное средство, либо парковать в установленных местах.
Катить велосипед рядом или парковать его где придется — нельзя.