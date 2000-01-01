07.04 03:23 MIGnews.com

На премьеру фильма звезды "Трансформеров" пришел 1 человек

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На фильм "Война", главную роль в котором сыграл Шайя ЛаБаф, продали лишь один билет в Великобритании, сообщает The Hollywood Reporter."Война" – независимая картина, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в 2016 году.В минувшие выходные картина вышла в ограниченный прокат в Британии. Ее демонстрировали в одном из кинотеатров Бернли, где и был продан билет. Таким образом, сборы "Войны" составили £7.Одновременно фильм дебютировал на цифровых платформах в Британии, то есть он и не должен был стать кассовым в кинотеатрах. Но никто не ждал, что удастся продать всего один билет, отмечает журнал.