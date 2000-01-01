Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 07.04 03:23   MIGnews.com

На премьеру фильма звезды "Трансформеров" пришел 1 человек

На фильм "Война", главную роль в котором сыграл Шайя ЛаБаф, продали лишь один билет в Великобритании, сообщает The Hollywood Reporter.

"Война" – независимая картина, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в 2016 году.

В минувшие выходные картина вышла в ограниченный прокат в Британии. Ее демонстрировали в одном из кинотеатров Бернли, где и был продан билет. Таким образом, сборы "Войны" составили £7.

Одновременно фильм дебютировал на цифровых платформах в Британии, то есть он и не должен был стать кассовым в кинотеатрах. Но никто не ждал, что удастся продать всего один билет, отмечает журнал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:31
Наглый кот прервал выступление мэра Риги в прямом эфире  
01:37
Ученые выяснили как голос матери влияет на младенцев
00:44
Дутерте планирует поднять флаг в спорном Южно-Китайском море
23:29
Тайский массаж внесут в Список культурного наследия ЮНЕСКО
22:39
Москва: Cреднеазиатов-работников японских кафе проверят
21:55
У китайца во время подзарядки взорвался iPhone 7
21:40
Меркель: отсутствие резолюции СБ ООН по химатаке – позор
21:23
Скончался писатель и журналист Александр Гаррос
20:57
Видео: Фийона обсыпали мукой перед избирателями  
20:25
РФ: поддержка Асада не является безусловной
19:32
Израиль намерен связать ж/д сеть с Иорданией и саудами
19:21
Австралии придется закрыть спорный центр содержания беженцев
18:54
НДИ: излишки бюджета на увеличение пособий инвалидам
18:17
Путин: обвинения по ситуации в Идлибе неприемлемыми
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus