07.04 02:31 MIGnews.com
Наглый кот прервал выступление мэра Риги в прямом эфире
Речь мэра Риги Нила Ушакова в эфире телепрограммы "Прямые вопросы" была прервана появлением черного кота.
Соответствующее видео опубликовано на сайте YouTube.
Мэр говорил, сидя за столом, на котором лежал раскрытый ноут-бук.
Неожиданно на стол запрыгнул черный кот, подошел к чашке, стоящей рядом с компьютером, и попил из нее. Все это время Ушаков молча наблюдал за животным.
Затем градоначальник улыбнулся и тихонько согнал кота со стола и продолжил речь.
Известно, что в рижской ратуше живут два кота. Они поселились в мэрии в 2011 г., и их используют для привлечения внимания туристов.
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