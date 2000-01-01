07.04 02:31 MIGnews.com

Наглый кот прервал выступление мэра Риги в прямом эфире

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Речь мэра Риги Нила Ушакова в эфире телепрограммы "Прямые вопросы" была прервана появлением черного кота.Соответствующее видео опубликовано на сайте YouTube.Мэр говорил, сидя за столом, на котором лежал раскрытый ноут-бук.Неожиданно на стол запрыгнул черный кот, подошел к чашке, стоящей рядом с компьютером, и попил из нее. Все это время Ушаков молча наблюдал за животным.Затем градоначальник улыбнулся и тихонько согнал кота со стола и продолжил речь.Известно, что в рижской ратуше живут два кота. Они поселились в мэрии в 2011 г., и их используют для привлечения внимания туристов.