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Ученые выяснили как голос матери влияет на младенцев | Фото: Thinkstock07.04 01:37   MIGnews.com

Ученые выяснили как голос матери влияет на младенцев

Звуки материнского голоса положительно влияют на состояние недоношенных младенцев, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Acta Paediatrica, как пишет www.gazeta.ru.

Авторы исследования проанализировали 15 работ, в которых шла речь в общей сложности о 512 младенцах, рожденных в 2000–2015 годах. Выяснилось, что прослушивание материнского голоса, не важно, в живую или на записи, благотворно сказывалось на состоянии недоношенных малышей. Звук голоса матери способствовал лучшей стабилизации ребенка в плане как физиологии, так и поведения.

Однако данных недостаточно, чтобы говорить о долговременном эффекте, отмечают исследователи. Кроме того, одного лишь голоса недостаточно: основную роль все же играет медицинская помощь. Тем не менее материнское пение и разговоры оказывают малышу заметную поддержку.
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