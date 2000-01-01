Харви Вайнштейна после операции на сердце перевели в тюрьму
Известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна после операции на сердце перевели из больницы в тюрьму на острове Рикерс в Нью-Йорке.
Бывший киномагнат был осужден в прошлом месяце по двум эпизодам преступлений сексуального характера, включая изнасилование. Об этом сообщает BBC.
После суда он пожаловался на боли в груди и был доставлен в больницу, где ему сделали коронарное стентирование для устранения закупорки.
Приговор будет оглашен 11 марта. Вайнштейну грозит до 25 лет тюрьмы.
Вайнштейн был оправдан по наиболее серьезным обвинениям в агрессивных сексуальных посягательствах и изнасилованиях первой степени, однако был признан виновным в изнасиловании третьей степени и преступном сексуальном акте первой степени. Его адвокаты утверждают, что он планирует подать апелляцию.