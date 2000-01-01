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В итальянской коммуне из кранов льется красное вино 07.03 04:26   MIGnews.com

В итальянской коммуне из кранов льется красное вино

У жителей итальянской коммуны Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья из водопроводных кранов льется игристое красное вино.

Такой неожиданный "подарок" связан с технической неполадкой на винодельне Setticani. Из одного из баков вино начало просачиваться в водопровод, в результате чего напиток начал идти из кранов в соседних зданиях.

Местные жители успели набрать вина столько, сколько удалось за время, пока чинили бак. Однако жители пожаловались на поломку в местную администрацию. Впоследствии проблему устранили.


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