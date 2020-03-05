07.03 07:07 MIGnews.com

Меган Маркл осудили в сети из-за отношения к принцу Гарри

Harry was on good form tonight and will be presenting an award later @EndeavourFund pic.twitter.com/90il3x8Ehb — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020

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Меган Маркл подверглась осуждению в социальных сетях из-за отношения к своему мужу принцу Гарри. Звездная пара находилась в Лондоне на вручении наград Endeavour Fund Awards, где и произошел инцидент.На видео в Twitter видно как Меган и Гарри беседуют с гостями церемонии. В какой-то момент Гарии захотел подойти ко одной из гостей и пожать ей руку, но Меган положила руку ему на плечо и отодвинула его в сторону. Принц улыбнулся и пропустил её вперед.Пользователи сети резко высказались по поводу поведения актрисы, посчитав его грубым и неприемлемым. Многие также намекнули, что Меган начала управлять своим возлюбленным.