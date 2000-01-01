06.03 14:31 MIGnews.com

Сын Высоцкого осудил рекламу ФБР с фото его отца

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Сын Владимира Высоцкого Никита осудил рекламу со своим отцом, которую в социальных сетях разместило Федеральное бюро расследований США (ФБР)."Это глупо. На мой взгляд, это неправильно с правовой точки зрения. Еще и с этической точки зрения это более, чем странно, потому что Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. В этом нет, может, и ничего плохого, но это странно, глупо и бестактно. Вот так скажем", - заявил Никита Высоцкий.Реклама содержала кадр с Владимиром Высоцким из фильма "Место встречи изменить нельзя" и надпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".