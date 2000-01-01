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В Иерусалиме продали любовную записку Эйнштейна студентке06.03 21:38   MIGnews.com

В Иерусалиме продали любовную записку Эйнштейна студентке

Документ, свидетельствующий о том, что ничто человеческое было Альберту Эйнштейну не чуждо, был продан на аукционе в Израиле.

Написанную от руки записку, адресованную ученым молодой даме, которая, привлекла к себе его внимание во время поездки в Италию, пустили с молотка за 6,1 тыс. долларов на аукционе Winner's Auctions and Exhibitions во вторник, 6 марта.

Записка была написана 42-летним отцом теории относительности в октябре 1921 года, когда тот приехал к сестре во Флоренцию. Там он познакомился со студенткой факультета химии Элизабеттой Пиччини, жившей этажом выше. О девушке известно, что она была младше Эйнштейна на 20 лет и приходилась дочерью известному химику.

Останется неизвестным, при каких обстоятельствах, но девушка отвергла чувства Эйнштейна. Покидая Флоренцию, он оставил своей возлюбленной записку на немецком языке: "В качестве дружеского сувенира научному исследователю, у чьих ног я лежал и сидел в течение двух суток".

Кроме того, за 103,7 тыс. долларов было продано письмо Альберта Эйнштейна, написанное им в 1928 году своему коллеге Герману Мунцу, касательно теории относительности.

Третий лот - фотографию, на которой метр курит трубку - продать не удалось.

Имена покупателей в аукционном доме раскрывать не стали.
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