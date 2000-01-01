06.03 19:42 MIGnews.com

Netflix снимет документалку о Моссаде

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В ближайшем будущем американский гигант потокового телевещания Netflix выпустит документальный минисериал о деятельности израильского шпионского агентства Моссад.Один из создателей телесериала Йосси Мельман – известный израильский писатель, журналист и аналитик изданий "Маарив" и The Jerusalem Post. По его словам, четырехсерийный фильм "Моссад: несовершенные шпионы" будет выпущен в январе 2019 года. Помимо него, в создании минисериала приняли участие режиссеры Дуки Дрор и Чен Шелах.В Netflix эту информацию пока что не комментируют.С оригинальной версией сериала израильтяне уже могли с ним ознакомиться на телеканале HOT 8. Как пишет "Гаарец", в честь 70-летия независимости Израиля его также покажут по французскому каналу ARTE."Я горд и счастлив поделиться с вами тем, что сериал, который я помогал создавать, будет показан в 2019 году на Netflix. Это документальный сериал об истории, операциях, психологии и дилеммах Моссада", - написал Мельман в своем Twitter.Шоу включает интервью с десятками бывших сотрудников Моссада, включая Рафи Эйтана и Рама Бен-Барака.