Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Netflix снимет документалку о Моссаде | Фото: viviandnguyen_/Flickr06.03 19:42   MIGnews.com

Netflix снимет документалку о Моссаде

В ближайшем будущем американский гигант потокового телевещания Netflix выпустит документальный минисериал о деятельности израильского шпионского агентства Моссад.

Один из создателей телесериала Йосси Мельман – известный израильский писатель, журналист и аналитик изданий "Маарив" и The Jerusalem Post. По его словам, четырехсерийный фильм "Моссад: несовершенные шпионы" будет выпущен в январе 2019 года. Помимо него, в создании минисериала приняли участие режиссеры Дуки Дрор и Чен Шелах.

В Netflix эту информацию пока что не комментируют.

С оригинальной версией сериала израильтяне уже могли с ним ознакомиться на телеканале HOT 8. Как пишет "Гаарец", в честь 70-летия независимости Израиля его также покажут по французскому каналу ARTE.

"Я горд и счастлив поделиться с вами тем, что сериал, который я помогал создавать, будет показан в 2019 году на Netflix. Это документальный сериал об истории, операциях, психологии и дилеммах Моссада", - написал Мельман в своем Twitter.

Шоу включает интервью с десятками бывших сотрудников Моссада, включая Рафи Эйтана и Рама Бен-Барака.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:05
Генетики нашли семью из 13 миллионов человек
01:29
Ученые назвали опасные последствия от соли
00:28
В Бразилии грабители за 6 минут вынесли $5 млн из самолета
23:46
На Северном Кавказе предотвратили серию терактов ИГ
21:38
В Иерусалиме продали любовную записку Эйнштейна студентке
21:04
Сравнение Ликуда с нацистами сошло депутату Мерец с рук
20:45
В Исландии у майнеров украли инвентаря на $2 млн
20:41
Министр юстиции подала жалобу против судьи Познански-Кац
20:04
"Трамп загоняет палестинцев, как скот на убой"
19:27
Президент Макрон знает, как разобраться с тюрьмами
19:14
Отравление в Солсбери: Британия будет реагировать силой
18:55
Вышедшая из НДИ депутат создает свою партию
18:02
Крушение российского Ан-26 в Сирии: 32 погибших
17:57
Нетаниягу: Боже, храни Америку! Боже, храни Израиль!
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus