07.03 04:35 MIGnews.com

Макрон обзавелся курятником

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В Елисейском дворце, резиденции французского лидера, появился курятник, об этом говорится в посте Елисейского дворца в Twitter."Думали, что знаете каждый уголок дворца? Откройте для себя курятник и двух его жительниц: Марианну и Агату "- говорится в сообщении.Сообщается, что двух "пернатых подруг" президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.На видео видно, как одну из куриц знакомят с собакой Макрона Немо, который между прочим выглядит очень напуганным.Ранее, пес президента Макрона облегчился на камин в Елисейском дворце.