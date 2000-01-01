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Макрон обзавелся курятником 07.03 04:35   MIGnews.com

Макрон обзавелся курятником

В Елисейском дворце, резиденции французского лидера, появился курятник, об этом говорится в посте Елисейского дворца в Twitter.

"Думали, что знаете каждый уголок дворца? Откройте для себя курятник и двух его жительниц: Марианну и Агату "- говорится в сообщении.

Сообщается, что двух "пернатых подруг" президенту Франции Эммануэлю Макрону подарили по случаю сельскохозяйственного салона в Париже.

Макрон обзавелся курятником

На видео видно, как одну из куриц знакомят с собакой Макрона Немо, который между прочим выглядит очень напуганным.

Ранее, пес президента Макрона облегчился на камин в Елисейском дворце.
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