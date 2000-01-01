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Эстонцы раскупили серебряные марки за несколько дней 07.03 03:32   MIGnews.com

Эстонцы раскупили серебряные марки за несколько дней

В Эстонии вводят дополнительный тираж почтовой марки из серебра, сообщается, что такое решение объясняется повышенным спросом, а точнее ажиотажем. Как известно, марку выпустили к столетию Эстонской Республики.

Компания Omniva выпустит еще 10 тыс. экземпляров. Как известно, компании раньше не увеличивала тиражи тематических марок.

Председатель почтовой индустрии Omniva Мари Олсе рассказала, что первые 30 тыс. единиц ушли не пару дней, а подарочные коробки за несколько часов. Бренд должен быть доступным для всех, тем более посвященный юбилею, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отметим, номинальная стоимость марки размером 28x38мм и весом 1,2 гр - 10 евро. Все товарные знаки упакованы в прозрачную защитную пластиковую капсулу.
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