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Дизайнерские подарки от Renby 06.03 12:44   MIGnews.com

Дизайнерские подарки от Renby

Пускай тепло весны согреет вас, расцветающая природа подарит хорошее настроение, а вы порадуете любимых женщин в один из самых главных праздников каждой весны. Выбирайте сюрпризы под характер избранницы, а мы подарим вам уникальные цены на самые стильные подарки.

Дизайнерские подарки от Renby

Текстиль и посуда, свечи и дизайнерские аксессуары – все это уже готово создавать вашу уникальную весеннюю атмосферу.

Только представьте – утренний кофе в чашках от Fornasetti, пенье птиц и задорный узор, который подарит игривое настроение на целый день.
Дизайнерские подарки от Renby

Но с Fornasetti можно проводить не только утро, ведь дизайнерские подушки просто созданы, чтобы создавать уют для вас в течение целого дня.

Любите классику? Тогда изысканные чашки от Hermes для вас – строгие формы и фирменный орнамент – все, что необходимо, чтобы устроить лучшее чаепитие.

Или классические и элегантные Picasso, с легким и ненавязчивым рисунком, повторяющим работы самого мастера. Но можно выбрать и свечи Picasso, которые станут неотъемлемой частью каждого дня и превратят каждый вечер в романтическое свидание.

Ароматические свечи Lalique своими изысканными натуральными цветочными запахами создадут весеннее настроение и уют.
Дизайнерские подарки от Renby
Дизайнерские рамки от Renby помогут вам сохранять ваши воспоминания и окружать их стилем и красотой, гармонично вписываясь в любой интерьер.
Дизайнерские подарки от Renby

А пушистые и мягкие банные полотенца и халаты уже готовы окружать вас теплом и уютом.

И, конечно же, дизайнерское постельное белье невозможно оставить без внимания! Выбирайте кружева или классику, а мы подарим вам не только оригинальный стиль, но и невероятные цены, чтобы в вашем доме царила романтика и торжествовал стиль.

И мы спешим порадовать вас и рассказать вам о самих ценах:
Чашка + блюдце Fornasetti 594 шекеля
Чашка + блюдце Hermes 495 шекеля
Рамочки для фото от 87 шекелей
Свечи Lalique 360 шекелей
Свечи Picasso 495 шекеля
Комплект постельного белья от 1180 шекеля
Банные халаты от 890 шекелей
Подушки Fornasetti 594 шекеля
Выбирайте стильные подарки своим женщинам в Renby!
Консультанты и дизайнеры Дома Renby всегда с радостью помогут Вам выбрать красивый и доступный подарок для близких, подобрать по образцам домашний текстиль и другие декоративные элементы интерьера.

Адреса бутиков Дома Rеnby:

Тель-Авив, Кикар a-Медина, 30. Тел.: 03-6093555
Тель-Авив, ул. Герцль, 80. Тел.: 03-5133000
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