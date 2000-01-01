06.03 12:44 MIGnews.com

Дизайнерские подарки от Renby

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Пускай тепло весны согреет вас, расцветающая природа подарит хорошее настроение, а вы порадуете любимых женщин в один из самых главных праздников каждой весны. Выбирайте сюрпризы под характер избранницы, а мы подарим вам уникальные цены на самые стильные подарки.Текстиль и посуда, свечи и дизайнерские аксессуары – все это уже готово создавать вашу уникальную весеннюю атмосферу.Только представьте – утренний кофе в чашках от Fornasetti, пенье птиц и задорный узор, который подарит игривое настроение на целый день.Но с Fornasetti можно проводить не только утро, ведь дизайнерские подушки просто созданы, чтобы создавать уют для вас в течение целого дня.Любите классику? Тогда изысканные чашки от Hermes для вас – строгие формы и фирменный орнамент – все, что необходимо, чтобы устроить лучшее чаепитие.Или классические и элегантные Picasso, с легким и ненавязчивым рисунком, повторяющим работы самого мастера. Но можно выбрать и свечи Picasso, которые станут неотъемлемой частью каждого дня и превратят каждый вечер в романтическое свидание.Ароматические свечи Lalique своими изысканными натуральными цветочными запахами создадут весеннее настроение и уют.Дизайнерские рамки от Renby помогут вам сохранять ваши воспоминания и окружать их стилем и красотой, гармонично вписываясь в любой интерьер.А пушистые и мягкие банные полотенца и халаты уже готовы окружать вас теплом и уютом.И, конечно же, дизайнерское постельное белье невозможно оставить без внимания! Выбирайте кружева или классику, а мы подарим вам не только оригинальный стиль, но и невероятные цены, чтобы в вашем доме царила романтика и торжествовал стиль.И мы спешим порадовать вас и рассказать вам о самих ценах:Чашка + блюдце Fornasetti 594 шекеляЧашка + блюдце Hermes 495 шекеляРамочки для фото от 87 шекелейСвечи Lalique 360 шекелейСвечи Picasso 495 шекеляКомплект постельного белья от 1180 шекеляБанные халаты от 890 шекелейПодушки Fornasetti 594 шекеляВыбирайте стильные подарки своим женщинам в Renby!Консультанты и дизайнеры Дома Renby всегда с радостью помогут Вам выбрать красивый и доступный подарок для близких, подобрать по образцам домашний текстиль и другие декоративные элементы интерьера.Адреса бутиков Дома Rеnby:Тель-Авив, Кикар a-Медина, 30. Тел.: 03-6093555Тель-Авив, ул. Герцль, 80. Тел.: 03-5133000