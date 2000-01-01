07.03 02:05 MIGnews.com
Генетики нашли семью из 13 миллионов человек
Американские и израильские ученые составили рекордное генеалогическое древо с 13 миллионов человек. Исследование опубликовал журнал Science
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Сообщается, что собрать гигантский родовид удалось по сайтам, на которых люди ищут своих родственников и узнают историю своей семьи.
Изучив данные более 86 миллионов людей, ученые выяснили, что у 13 миллионов жителей из современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки есть один общий предок, который жил 65 поколений назад.
Ранее сообщалось, что исследователи из Барселонского института науки и техники доказали факт функционирования человеческих ген после смерти.
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