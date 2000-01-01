07.03 04:25 MIGnews.com

Ученые: по обуви можно определить характер человека

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Психологи из Университета в Канзасе убеждены, что практичную и удобную обувь выбирают люди, которые стараются всем угодить, как пишет ladyportal.info.Ученые провели исследование, в ходе которого просили испытуемых определить характер людей по их обуви. Оказалось, что в 90% случаев респондентам это удалось! Испытуемые с легкостью определяли возраст, пол, социальное положение владельца той или иной пары обуви, жизненную активность и многое другое.Что еще удалось установить испытуемым? Оказывается, люди, для которых чужое мнение превыше всего, выбирают обувь изысканную, такую, которая подольше сохранит "товарный" вид. Люди же, которые не очень заботятся о мнении окружающих, предпочитают обувь, которая с виду может показаться неудобной.Также испытуемые подметили, что ботильоны выбирают… агрессивные девушки.Но ни один респондент не определил, что самая обычная обувь принадлежит людям, которые испытывают трудности в общении с противоположным полом, то есть не умеют строить отношения.