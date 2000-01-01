06.03 09:04 MIGnews.com

Жан-Мишель Жарр на Мертвом море в центре Вселенной

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Крестный отец электронной музыки впервые приезжает в Израиль с фантастическим шоу, какое еще никогда не было представлено в нашей стране.6 апреля - у подножия Масады.Жан-Мишель Жарр - кумир миллионов, выдающийся французский композитор и музыкант, блестящая музыкальная карьера которого четырежды оставила след в Книге рекордов Гиннеса, в которой Жан-Мишель отмечен, как артист, концерты которого были самыми массовыми в истории человечества.Гуру электронной музыки, номинант на премию "Грэмми" 2017 года, продавший более 80 миллионов альбомов, занимающий должность посла в ЮНЕСКО, выбирает культовые исторические места по всему миру и создает грандиозные зрелища, обрамляя уникальный ландшафт в потоки музыки и света, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этого места. После представления около египетских пирамид, собравшего 800 тысяч человек, после выступления в Хьюстоне, штат Техас, где на его выступлении присутствовали 1,5 миллиона зрителей, а также те, кто смотрел спутниковую трансляцию, после знаменитого выступления в Москве, где знаменитый музыкант собрал 3,5 миллиона человек, после грандиозного шоу на фоне Эйфелевой башни в Париже, которое пришли посмотреть 2,5 миллиона человек, Жан-Мишель Жарр выбрал Масаду, как следующее знаковое место, рядом с которым пройдет мега-концерт, призванный привлечь внимание международного сообщества к состоянию Мертвого моря.Масада – знаменитое историческое место, на один день превратится в футуристический город будущего с самыми сложными уникальными архитектурными конструкциями, на которых разместятся израильские зрители и гости. Сцена расположится на фоне завораживающего своим величием горного ландшафта, а ее роскошный амфитеатр будет построен, как одно монументальное строение с различного уровня роскошными смотровыми площадками и хорошо оборудованными танцполами.Дов Литвинов, руководитель регионального совета Тамар: «Выбор выдающегося музыканта, который приезжает к нам в страну, чтобы провести уникальное международное шоу здесь на Мертвом море, чтобы привлечь внимание общественности и рассказать о состоянии уникального места на земле, является беспрецедентным. Знаменательным является и тот факт, что артиста, являющегося послом ЮНЕСКО по проблемам экологии и охраны окружающей среды, волнует плачевное состояние Мертвого моря. Он собирается вызвать международный резонанс по этой теме, расширить возможности по спасению одного из чудес света и помочь всем нам сохранить национальное и международное природное сокровище - Мертвое море».Выдающиеся проекты Жана-Мишеля Жарра напрямую влияют на мировую музыкальную индустрию. В течение многих лет успешной карьеры Жарр, являясь пионером в области инноваций, считается выдающимся изобретателем новых звуков, установившим высочайшую планку мирового уровня в производстве и организации международных мега-шоу. Он - один из немногих музыкантов, к творчеству которого постоянно прикованы взгляды профессионалов из мира музыки. Жарр обладает замечательной способностью обращать внимание миллионов на проблемы экологии уникальных исторических мест и природных заповедников, которые нуждаются в мировой поддержке.Сотни международных и местных специалистов работают на концертной площадке под личным руководством Жарра, который старается довести до совершенства самые мельчайшие детали в организации и оформлении проекта, чтобы обеспечить незабываемые впечатления всем зрителям его шоу, в одном из красивейших уголков мира.Всем, кто приедут и примут участие в этом грандиозном событии, гарантировано путешествие на другую планету.Мега-шоу на территории национального парка МасадаЖан-Мишель Жарр известен созданием фантастических амфитеатров в разных уголках мира. На этот раз, в Израиле, артист впервые решил поручить строительство сцены и декораций команде местных продюсеров. Во уже год при участии израильских специалистов и представителей Жана-Мишеля Жарра идет подготовка к мега-шоу у подножия Масады. Планировка строительства заняла огромное количество времени из-за особых требований к оформлению грандиозной сцены на фоне Эдомских гор. Публику удивит настоящий «космодром», созданный в пустыне, а вокруг него - террасы для зрителей, «начиненные» суперсовременным видео- и аудио-оборудованием. Все это футуристическое пространство создано так, чтобы зрители могли максимально насладиться зрелищем, происходящим на сцене, площадь которой достигает 1000 квадратных метров. Но самое уникальное – это то, что сцена будет, как бы, парить в воздухе, в противоречие силам гравитации. Отсюда и название шоу – «Zero Gravity». Оборудованная по последнему слову техники, она даст продюсерам возможность показать невиданные ранее в Израиле эффекты.Последние приготовленияПодготовка к грандиозному представлению идет полным ходом.На днях в Израиле приземлится команда Жана-Мишеля, которая будет сопровождать последние приготовления. Жан-Мишель Жарр тоже контролирует строительство в Израиле и из своего офиса в Париже. По оценкам организаторов, на мега-шоу устремятся тысячи туристов, и поэтому отели Мертвого моря и авиакомпании готовятся к приему гостей со всего мира. Компания Flying Carpet предлагает туристам особые пакеты, включающие полет в Израиль, номер в отеле и билет на шоу Жарра.Десятки международных медиакомпаний примут участие в освещении мега-мероприятия.Места и ценыСцена будет окружена террасами, каждая из которых предложит разнообразные услуги: удобные кресла, особый угол зрения, напитки, еда по заказу и т. д. Цена билетов зависит от перечня услуг, которые предлагает выбранная терраса. Вместе с тем, все гости вечера смогут в полной мере наслаждаться аудиовизуальными эффектами представления.Заказ билетов на шоу по телефону: *2207.Заказать пакеты «Отель+шоу» можно на сайте компании «Аркия» или по телефону: *5758.Дополнительная информация: https://www.jmj-israel.co.il/Итак, 6 апреля Мертвое море станет центром Вселенной!Посмотреть трейлер шоу на Масаде: https://www.youtube.com/watch?v=ae81vYhjj0Q&feature=youtu.beВсе материалы предоставлены организаторами мероприятия.