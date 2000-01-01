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Весенний сюрприз от 014 Безек Бейнлеуми 06.03 08:57   MIGnews.com

Весенний сюрприз от 014 Безек Бейнлеуми

Компания Безек Бейнлеуми поздравляет вас с Международным женским днем и преподносит особый праздничный сюрприз - 400 минут для звонков за границу всего за 1 шекель!

Ведущая в Израиле компания международной связи 014 Безек Бейнлеуми продолжает праздничную традицию и предлагает особое мероприятие, посвященное празднику 8 марта. Международный женский день является одним из самых любимых праздников среди русскоязычного населения Израиля и за рубежом.

В преддверии 8 марта Безек Бейнлеуми предлагает особо выгодное мероприятие для новых клиентов. Все, кто присоединится к этой компании, смогут воспользоваться эксклюзивной льготой при звонках за границу по коду 014. А именно - 400 минут звонков на стационарные телефоны по всему миру (кроме Беларуси) всего за 1 шекель! Мероприятие не предусматривает ежемесячной постоянной платы и каких-либо обязательств. Записаться на него можно в сервисном центре Безек Бейнлеуми по телефону: *5014. Использовать льготные минуты можно будет с 1 по 8 марта 2017 года включительно.

Важно отметить, что Безек Бейнлеуми продолжает традицию проведения выгодных мероприятий в течение всего года, а также предоставляет особые льготы накануне самых важных и любимых праздников: Нового года, 8 марта, 9 мая и других.

В связи с весенним праздничным мероприятием Асаф Авив, заместитель гендиректора Безек Бейнлеуми по маркетингу, отметил: «От имени всего коллектива компании я рад поздравить всех женщин с этим особенным замечательным праздником - Международным женским днем. Льготы, которые предоставляет компания 014 Безек Бейнлеуми, позволят вам говорить с друзьями и близкими по всему миру не думая о времени, не только в праздники, но и в течение всего года».
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