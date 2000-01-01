07.03 01:16 MIGnews.com

Названа дата, когда Венеция уйдет под воду

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Группа итальянских ученых полагает, что к 2100 году Венеция может уйти под воду. К такому выводу, как передает dziennik.pl, пришли эксперты из итальянского Института геофизики и вулканологии, а также университетов в Риме, Лечче, Катанни, Париже и Марселе.Кроме того, по их мнению, исчезнуть с лица земли могут и другие города на берегу Адриатического моря, расположенные между Триестом и Равеной.Специалисты просчитали, что уровень моря к 2100 году может подняться на 140 сантиметров, что и создает прямую угрозу затопления целого ряда городов Италии. Они отметили, что находятся под угрозой затопления к концу столетия в общей сложности 33 района Италии.Причиной возможной катастрофы является быстрое изменение климата, вызванное глобальным потеплением.