06.03 15:20 MIGnews.com

Первая в мире женщина-космонавт празднует свое 80-летие

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Сегодня, 6 марта, празднует свое 80-летие первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.Валентина Терешкова, первая в мире женщина, побывавшая в космосе, герой Советского Союза, первая женщина в ранге генерал-майора, "Женщина столетия" и депутат Госдумы в понедельник отмечает свое 80-летие. В день юбилея в нижней палате откроется выставка в честь юбилея первой женщины-космонавта. На ней будут представлены экспонаты, посвященные космическому полету Валентины Терешковой 16 июня 1963 года и истории советского освоения космоса.На выставке "Чайка. Первый полет", приуроченной к юбилею, будут представлены предметы, побывавшие в 1963 году в космосе вместе с Валентиной Терешковой - катапультное кресло серии "Восток" весом 400 кг, скафандр серии "СК-2", а также вентиляционный костюм Терешковой голубого цвета весом 40 кг, левом плече которого вышита птица. В выставочной витрине будут представлены копия бортового журнала с корабля Терешковой "Восток-6", дело о рекордах первого в мире космического полета гражданки СССР Терешковой В. В., настольная медаль и эмблема первой женщины-космонавта.Среди экспонатов выставки предметы периода начала космической эры отечественной и мировой космонавтики - спускаемый аппарат автоматической станции "Луна-9", который впервые в мире осуществил мягкую посадку на Луну, возвращаемый аппарат и контейнер для перевозки капсулы с лунным грунтом автоматической межпланетной станции "Луна-16", масштабный макет первого спутника Земли, макет ракеты-носителя "Восток" и ракетного двигателя РД-107.Предметы экспозиции предоставлены для выставки предприятиями российской космической индустрии - научно-производственным предприятием "Звезда" им. Г. И. Северина, научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина, центром подготовки космонавтов, ракетно-космической корпорацией "Энергия" им. С. П. Королева, а также мемориальным музеем космонавтики Москвы.Кроме того, на выставке будет представлена галерея фотографий из личного архива Валентины Терешковой. Организаторами выставки выступили Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) и фракция партии "Единая Россия" в Госдуме.До сих пор Валентина Терешкова является единственной женщиной-космонавтом, осуществившей полет не в составе экипажа, а пилотируя корабль самостоятельно.Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с юбилеем и подарил ей скульптуру "Чайка садится на Волгу" и картину "Чайки над Волгой", передает Интерфакс.Подарки с символом чаек не случайны, ведь именно такой позывной - "Чайка" - был у Терешковой во время ее полета в космос.Путин отметил, что первая женщина-космонавт всегда была примером и символом служения Отечеству. Он отметил, что пример Терешкова подавала в разных сферах своей деятельности: и в космосе, и сейчас на посту депутата Госдумы РФ.Скульптура "Чайка садится на Волгу" выполнена из бронзы и создана в 1996 году советским скульптором, народным художником СССР Иулианом Рукавишниковым. Картина "Чайка над Волгой" написана в 2017 году художником Виталием Зайцевым.