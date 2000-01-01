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instagram.com 06.03 22:49   MIGnews.com

Джоли восхищает соблазнительными образами в новой рекламе

В сети появился красивый рекламный ролик духов, главной героиней которого стала Анджелина Джоли. Актриса впервые за долгое время появилась в кадре полуоголенной.

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Весь мир знает о том, что в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта не все гладко. Проблемы в семейной жизни не могли пройти бесследно, и это значительно отразилось на внешности актрисы. Все чаще Энджи появлялась на публике в темных закрытых нарядах. Однако не так давно знаменитость снялась в рекламном ролике для парфюмерного дома Guerlain, появившись в кадре в откровенных нарядах.

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